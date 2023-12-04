新港城不足3年蝕兩成

樓價不斷下挫，部分受惠辣招期縮短的業主，鬆綁後果斷蝕讓甩貨。馬鞍山新港城兩房再錄「4字頭」成交，原業主持貨不足3年帳面勁蝕約兩成。

中原徐可志表示，該行C座高層2室，實用面積約321方呎，開價約495萬元，減至約488萬元易手，呎價約15,202元。原業主於2021年4月以約610萬元買入單位，持貨至今帳面大幅虧損約122萬元。

美孚兩房戶半月跌價6% 荔枝角美孚新邨亦錄虧損買賣，香港置業吳志輝稱，屋苑2期吉利徑11號中高層C室，實用面積約638方呎，原則大兩房望內園景，7月以約780萬元蝕讓價放售，最終再減約90萬元，以約690萬元成交，呎價約10,815元，單位2018年1月至今近6年貶值約155萬元。

而半個月前同期數的內街景同類兩房售價約735萬元，今次景觀更開揚卻跌價約6.1%。

10大屋苑周末半數零成交 樓市聚焦新盤，二手交投繼續低位徘徊。中原指出，10大屋苑於過去周六、日錄6宗買賣，雖按周微增一宗，仍連續6個周末錄單位數，期內佔半數屋苑未聞成交。

期內港島3個指標屋苑只有鴨脷洲海怡半島錄得買賣，該行盧鏡豪表示，屋苑3座高層C室，實用面積約730方呎，三房連套房間隔，市傳以930萬元的近月低價易手，呎價約12,740元。

天水圍嘉湖山莊則錄向隅客入市個案，祥益謝利官表示，該盤樂湖居11座高層E室，實用面積約448方呎，兩房間隔，減價約17萬元，以393萬元售出，呎價約8,772元。新買家有入票認購同區新盤，惟抽籤結果不理想，即決定購入上址。