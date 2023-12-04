YOHO WEST加推185伙 304萬入場

YOHO WEST首輪開售佔約5至10%買家為專才。左為雷霆，右為胡致遠。

新推單位涵蓋開放式至三房連套房及工作間隔，實用面積266至651方呎，包括向南天水圍景觀優質戶，折實價最高883.66萬元，呎價由約10,110至15,915元，平均呎價約12,593元，屬原價加推。

首推8個開放式戶 入場單位為2B座5樓B5室，為實用面積288方呎一房戶，而首推的8伙開放式戶，售價最低為3B座12樓B11室，實用面積266方呎，折實售價341.22萬元。

新地副董事總經理雷霆稱，項目上周六首輪賣樓即日沽出338伙，佔推售量近97%，因應市場有大批向隅客，遂加推以回應需求。新地代理總經理胡致遠補充，首日銷售套現金額超過17億元，有機會於緊接周末展開新一輪銷售。