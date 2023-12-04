YOHO WEST加推185伙 304萬入場
新推單位涵蓋開放式至三房連套房及工作間隔，實用面積266至651方呎，包括向南天水圍景觀優質戶，折實價最高883.66萬元，呎價由約10,110至15,915元，平均呎價約12,593元，屬原價加推。
首推8個開放式戶
入場單位為2B座5樓B5室，為實用面積288方呎一房戶，而首推的8伙開放式戶，售價最低為3B座12樓B11室，實用面積266方呎，折實售價341.22萬元。
新地副董事總經理雷霆稱，項目上周六首輪賣樓即日沽出338伙，佔推售量近97%，因應市場有大批向隅客，遂加推以回應需求。新地代理總經理胡致遠補充，首日銷售套現金額超過17億元，有機會於緊接周末展開新一輪銷售。
滙都I變相減價15%
其他新界西項目亦變陣增加優惠吸客。泛海集團(00129)元朗洪水橋滙都I昨日更新價單，上調基礎折扣並新增現金回贈，變相減價約15%。據價單資料，若選用120天現金付款計劃，最高折扣調升0.5個百分點至14.5%，並額外增設多項現金回贈，金額高達售價的一成半。
此外，過去周六、日有大型銷售活動，市場兩日錄逾360宗一手交投，期內不乏大額買賣，信和置業(00083)等合作的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，昨以8,800萬元沽出3座10樓A室四房戶，單位實用面積約2,087方呎，呎價約42,166元。
中國海外發展(00688)啟德維港1號兩日連沽4伙，套現逾4,000萬元，其中2B座30樓C室，實用面積459方呎，昨以987.2萬元售出，呎價約21,508元。
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