街舖蝕讓激增1.4倍

10及11月短短兩個月，舖位市場已經錄得至少超過12宗街舖貶值或蝕讓個案，相比對上的8及9月僅逾5宗，多出超過1.4倍。

銅鑼灣地舖輸五成 事實上，期間舖位貶值買賣中，以港島核心購物區銅鑼灣地舖貶值幅度最驚人。由鄧成波家族持有的寶榮大樓地下G及H號舖，坐落利園山道61至73號，建築面積約1,500方呎，於11月僅以約9,868萬元登記沽出，呎價近66,000元。該舖於2017年以約2.08億元買入，現時轉手大幅蝕讓逾1.09億元，貶幅約52.6%。

港島筲箕灣道388號地舖，面積約1,100方呎，上月亦以約2,650萬元易手。原業主於2012年以約3,300萬元買入，最新轉手帳蝕約650萬元或19.7%。

若以數量計，過去兩個月錄得最多舖位貶值個案為九龍區，包括尖沙咀、佐敦、油麻地、旺角及紅磡。其中，紅磡寶其利街44至56b號地舖，面積約197方呎，於10月由銀主以逾250萬元沽出，物業2022年成交價約380萬元，該舖約一年貶值幅度高逾33%。另外，同月尖沙咀東海商業大廈地下1及2號銀主舖位，也以約4,148萬元賣出，以面積約1,814方呎計，呎價不足23,000元。該舖約12年貶值約1,752萬元，幅度約29.7%。

專家：業主手緊出貨 盛滙商舖基金創辦人李根興指出，過去兩季市場舖位蝕讓個案增加，原因是息口高企，加上有銀行「Call loan」（要求提前還款），部分業主資金緊絀，終守不住要急沽貨套現。零售氣氛持續低迷亦是導致有關情況，不過已較疫情期間明顯好得多，主要都是利息的影響較大。明年只要美國減息，舖市就會即時轉好，但若息口仍高企，大部分舖位業主都會捱不住。

核心區舖市現時因業主「水緊」，故投資氣氛較差，惟復常後外地旅客陸續返回主要零售市場，如銅鑼灣、中環、尖沙咀及旺角等，故此該地區可看高一線，惟民生區受消費外流影響，故舖價升幅較遜色。

近月整體舖位交投量隨着零售氣氛轉淡而回落，據中原（工商舖）資料，10月本港商舖市場僅錄約42宗買賣個案，較9月約65宗，明顯減少約23宗或約35.4%。涉及成交金額亦跌至約7.42億元，按月少約9.52億元，挫幅約56.2%。

今年商舖買賣量 今季舖位貶值成交個案