投資物業狂冧價

大屋苑車位頻貶值 今年本港通關後經濟情況不似預期，加上息口高企不下，投資物業回報差過定期存款，拖累過去受追捧的車位及舖位都要冧價。尤其在過去10月及11月僅約兩個月，鰂魚涌太古城及西區寶翠園兩個港島屋苑都出現車位貶值個案，而期間零售街舖也出現同類個案，較8及9月大幅飆升逾倍，就連銅鑼灣也失守，料為今年最差季度。

本港車位市場恐淪陷，過去兩個月錄至少10宗車位二手貶值個案，就連港島區都不例外，為近年極罕見。

太古城月租低至$3600 不過，今年通關後經濟環境不似預期，該集團今年6月突大幅劈價約三成推售餘下未賣車位，每個售價跌至約130萬至184萬元。現時該屋苑車位成交月租僅約3,600至3,900元，跌幅逾兩成。

事實上，該屋苑近月已出現多宗車位貶值個案，安盛台一個單號車位以約140萬元售出，該車位於今年7月才以逾174萬元登記賣出，最新成交價帳面貶值近兩成，不足4個月價值蒸發逾30萬元。

此外，上月西區寶翠園也錄至少兩宗車位貶值成交。該項目一個單號車位於11月以約230萬元登記易手，該物業早於2014年以約290萬元購入，相隔約9年都要低約60萬元或近21%沽出。期間另一個單號車位以約250萬元賣出，價值也蒸發約45萬元或逾15%。

嘉湖售100萬 4年插31% 其他地區大型屋苑車位相繼失守。天水圍嘉湖山莊錄多宗同類蝕賣個案，其中，賞湖居一個雙號車位，上月以約100萬元成交，原業主於2019年以約145萬元購入，現時轉手帳面貶值約45萬元，貶幅高達31%。

將軍澳區屋苑亦錄一宗車位大幅貶值個案。將軍澳廣場一個單號車位，於10月以約149萬元登記轉手，該物業於2019年以逾215萬元購入，最新帳面已貶值逾30%。

資深投資者伍冠流相信，車位價走向仍要視乎息率升勢及市況變動而定，但肯定不會出現像樓價一樣的跌勢。他指，香港素來都是車輛多而車位少，部分地區的車位供應特別緊張，如中區、銅鑼灣、杏花邨及油尖旺等區域，現階段仍是投資好選擇。

Bricks & Mortar Management主席兼總裁王震宇認為，息口高企，投資物業回報追不上存款利息，樓價難見起色，就算買部分高息地產股，回報也遠高於物業。假設租金上升，回報率要由約3厘上升至4.5厘，才可追近現時市場5厘息口。在息口未有回落情況下，整體樓市格局不會改變。

據香港置業研究部資料，11月錄約423宗純車位註冊，較10月的345宗增約22.6%，當中價值100萬元以上至200萬元純車位錄127宗，較10月的154宗減少約17.5%。反而價值逾200萬元買賣升至約192宗，按月大增約90.1%，料與市場有新盤推售車位有關。

年內車位註冊量 今季住宅車位貶值出貨個案