持牌代理3年半最少

本港住宅樓市持續低迷，地產代理人數滑落。最新數字顯示，今年截至11月30日，持牌代理人數下跌至39,747人，創2020年6月後的近3年半最少，按月再減少266人，並已連挫8個月，為逾9年半最長跌浪。

地產代理監管局公布數據，代理持牌人數由今年4月開始下跌，至11月已累積流失1,327人。至於上月地產代理分行數目有7,046間，按月則增加9間，已連升兩個月。

中原地產研究部估計，上月整體樓宇買賣合約登記宗數約3,523宗。若以最新代理人數作計算，平均11.3個代理爭一張單，較10月已有改善。

新界豪宅價季跌2.8% 此外，第一太平戴維斯最新發表的2023年11月香港住宅銷售市場報告指出，政府推出的減辣措施效果未如預期，交易量或會反彈，惟第三季各區豪宅價格均下跌。其中新界區按季跌幅最大，達2.8%，港島和九龍豪宅亦挫約1.2%與約1.7%。而超級豪宅市場面臨供應過剩問題，市場上有超過100個單位供應，該類物業價格在過去18個月下跌約25至30%，未來一年內可能會再跌約15至20%。