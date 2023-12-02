未補價市場：凱樂苑賣四百萬破底

資助房屋未補價第二市場交投在減辣後有所回升，惟價格繼續沉淪，長沙灣凱樂苑一個原則開放式單位，僅以402.8萬元售出，料創項目二手新低價。

香港房屋委員會資料顯示，上址於11月售出，屬實用面積約390方呎低層戶，成交呎價約10,328元。據了解，該單位為屋苑D座低層5室，2019年購入價約263.8萬元，現時升值幅度超過52.7%。

事實上，未補價居屋劈價及蝕讓成交持續出現，香港置業劉浩勤指，將軍澳裕明苑B座高層9室，實用面積約645方呎，三房間隔，減價約60萬元，以約498萬元易手，呎價約7,721元。原業主持貨不足3年，帳面虧損約79.5萬元或約13.8%。

公居屋交投暫月增36% 世紀21富山黃澤龍稱，新蒲崗采頤花園12座高層H室兩房戶，實用面積約484方呎，減價約8.6%後以475萬元售出，呎價約9,814元。

交投方面，據房委會數據，11月公屋及居屋第二市場暫錄116宗成交，較10月同期增約36.5%，有關數字於本月中再作更新。