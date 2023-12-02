新盤焦點：GREENWICH沽3伙 套2849萬

曉柏峰平均呎價萬八 恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，最新沽出的29樓H室，實用面積490方呎，採三房一套連儲物室間隔，設425方呎天台，成交價1,189.81萬元創項目新高，呎價約24,282元。而毗鄰的29樓G室，實用面積為345方呎兩房戶，連308方呎天台，以911萬元成交，呎價約26,406元打破項目最高紀錄。

同系長沙灣西洋菜北街曉柏峰繼續軟銷，至今累售11伙，平均成交呎價約18,190元。林達民認為，現時樓價已經見底。展望明年，大埔美新里舊契單幢項目及長沙灣巴域街項目，有機會成為集團頭炮新盤。

HOLBORN成交價718萬 另外，恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝稱，同系鰂魚涌THE HOLBORN亦沽出A座3樓A10室連平台特色戶，實用面積257方呎，成交價718萬元，呎價約27,938元。

薄扶林道豪宅上樓書 每座6千呎 近日豪宅新盤頻錄成交，發展商加快推售部署。菱電發展的薄扶林道138號項目，昨日上載樓書至一手住宅銷售資訊網，該盤提供3座洋房，實用面積逾6,000方呎，每座均設私人花園及游泳池。

樓書所見，最大的洋房實用面積6,088方呎，地下設起居室、4間睡房及閱讀室，外連1,514方呎花園及泳池，一樓及二樓分別為客廳和飯廳，3樓為主人睡房範圍。其餘兩座洋房實用面積均為6,071方呎。

薄扶林道138號項目提供3座洋房。 緹外第1座6樓及7樓Penthouse B室，實用面積8,583方呎。 薄扶林道138號洋房1地下平面圖