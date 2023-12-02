港島樓價逾7年新低

百福花園輸87萬 一個月3宗損手 市況一沉不起，代理一份反映二手樓價走勢的數據，按周再跌約0.42%，續創2017年3月底後新低，港島指數更率先跌返逾7年前水平。其中，北角百福花園再添蝕讓，有業主持貨超過8年半仍慘輸約87萬元，該盤一個月內出現至少3宗虧損個案。

中原城市領先指數CCL最新報151.06點，已連跌兩周共約1.87%，指數為逾6年半低位，今年已暫跌3.64%，並較4月168.4點高位累跌約10.3%。

期內4個主要地區樓價全線下挫，港島區更跌至2016年9月底水平，指數最新報150.83點，按周減少約0.65%，而九龍、新界東及新界西指數跌幅介乎約0.11至0.52%。大型屋苑、中小型及大型單位指數亦按周下滑約0.09至0.49%不等。

南豐新邨呎價周挫6.3% 不少港島大型屋苑樓價明顯下挫，如鰂魚涌南豐新邨及康怡花園，最新平均調整呎價按周錄約6.3%及3.3%跌幅，分別報約12,718元及13,071元。另一個港島指標屋苑鴨脷洲海怡半島，呎價亦跌3.8%至約13,186元。

事實上，港島蝕讓及跌價嚴重，世紀21日昇蔡嘉駿指出，百福花園百佳閣高層A室，實用面積約606方呎，累減約114萬元，以約666萬元獲承接，呎價約10,990元。原業主於2015年5月以約753萬元購入單位，持貨至今帳面損失約11.6%。

健威花園年半賣平三成 同區健威花園兩房呎價約一年半跌近三成，中原林龍南表示，該盤A座低層1室，實用面積約446方呎，減價約78萬元，以約560萬元售出，呎價約12,556元。他指出，位於上址同層的3室，實用面積約456方呎，間隔及景觀均與剛易手單位相若，去年5月成交呎價約17,500元，即新個案跌價約28.3%。

樓市減辣後部分業主提早鬆綁止蝕出貨。美聯吳楚興表示，東涌映灣園7座高層G室，實用面積約737方呎，屬套三房海景戶，成交價約830萬元，呎價約11,262元，原業主持貨不足3年帳面損失約46萬元。

富堡城物業廖志彤稱，沙田帝堡城呎價失守萬元，屋苑5座低層G室套三房，實用面積約835方呎，成交價約810萬元，呎價僅約9,700元，回到9年前價位。

二手樓價指數年內大跌