簡訊一覽
●醫思健康(02138)公布，以1.15億元收購Active Compass的42.88%權益，Active Compass唯一資產是新亞集團5.35%股本。新亞主要從事向醫生及醫療相關機構提供醫療實驗室檢測，以及分銷醫療實驗室設備及裝置。
●祥生控股(02599)11月總合約銷售額約21.06億元（人民幣‧下同），按年增加1.47倍；歸屬集團合約建築面積約為15.68萬方米，平均合約售價約每方米1.34萬元；首11個月合約銷售額約157.57億元，按年跌31.11%。
●美的置業(03990)今年首11個月合約銷售金額約616.8億元人民幣，按年大跌15.78%。
●澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）表示，聯邦法院已下令創科實業(00669)支付1,500萬澳元（約7,755萬港元）的罰款，此前該公司承認，在2016年1月至2021年7月期間，與商品銷售方簽訂97份協議，對Milwaukee產品規定了最低銷售限價，並在2016年12月至2020年5月期間於合約中29次出現限制性RPM條款。創科股價昨收報78.6元，跌0.88%。
●滙豐宣布，滙豐科創金融（HSBC Innovation Banking）在香港正式推出，針對獲創投基金支持的企業和初創投資者，提供連繫全球的專業服務和支援。滙豐科創金融旗下已組成兩支專責團隊，服務香港和內地的創投和私募基金，以及科技和生命科學等先進產業內獲創投基金支持的企業。
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