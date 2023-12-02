●滙豐宣布，滙豐科創金融（HSBC Innovation Banking）在香港正式推出，針對獲創投基金支持的企業和初創投資者，提供連繫全球的專業服務和支援。滙豐科創金融旗下已組成兩支專責團隊，服務香港和內地的創投和私募基金，以及科技和生命科學等先進產業內獲創投基金支持的企業。