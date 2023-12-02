印度GDP超預期 大行唱好

印度保持全球增長最快的主要經濟體的地位，截至今年9月底止季度的國內生產總值（GDP）按年增長7.6%，高於市場預期，也顯著高於印度央行6.5%的預測。投行巴克萊和花旗集團預期，截至明年3月的財政年度，印度經濟將增長6.7%，高於先前預測的6.3%和6.2%，星展更上調增長預測至6.8%，為眾大行中最樂觀。

回顧上季，印度經濟增速受惠製造業、建築業的增長及選舉前政府投資增加。按行業觀察毛附加價值（GVA）增長率，金融、房地產和服務業為6%，製造業為13.9%，建築也達到13.3%。此外，印度11月標普全球製造業採購經理指數（PMI）為56，高於之前的55.5，符預期。

標普：引領亞太擴張 印度政府正斥數十億美元加強國家的基礎設施，並為希望在印度建廠的公司提供補貼。分析認為，印度強勁的經濟增長乃受到周期性因素支撐，例如強勁的企業利潤、強大的財政刺激及政府在大選前的支出等，料2026年印度的名義GDP將超過日本，印度作為經濟大國的增長勢頭有望增強。標普全球亦表示，隨着中國內地經濟減速，未來幾年的亞太主要增長引擎將轉向南亞與東南亞，印度經濟未來3年將強勢增長，引領亞太區擴張。

倫敦智庫官方貨幣及金融機構論壇的調查顯示，近40%投資者選擇印度作為最具吸引力的新興市場，只有不到四分之一的投資者選擇中國。受訪的100家基金管理26萬億美元資產，包括新加坡政府投資公司（GIC），以及加拿大的Caisse de Depot et Placement du Quebec。調查結果反映全球對印度日益樂觀，中美博弈、內地經濟疲軟，都增強印度作為替代投資目的地的吸引力。

外媒引述數據顯示，美企沃爾瑪（Walmart）正增加從印度進口更多的商品到美國，以實現供應鏈多元化。今年首8個月，該企從印度進口到美國的商品佔其總進口產品的四分之一，而2018年此比率僅2%；同期該企只有60%的貨物來自中國，而2018年此比率為80%。