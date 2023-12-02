日本失業率連跌兩月 南韓出口增7.8%

亞洲多地經濟改善。日本總務省公布，10月日本國內經調整季節因素後的失業率（速報值）為2.5%，較9月跌0.1個百分點，連續第二個月改善，亦優於市場預期的2.6%。10月當地總失業人口為175萬人，較前一個月減少兩萬人。

同月日本勞動參與率（15歲以上勞動人口就業率）錄61.5%，按年升0.3個百分點。其中15至64歲人口就業率為79.1%，升0.4個百分點。厚生勞動省指出，10月日本新徵才需求（原數值）按年減少1.8%，主要由於來自製造業的需求減少10.6%所拖累，但學術研究、專門/技術服務業需求增加3%，住宿/餐飲服務業也增加2.2%。

台製造業PMI續改善 鄰國南韓的出口連續兩個月改善，市場解釋為半導體產業擺脫低谷，需求逐步回升，加上汽車外銷增速強勁，帶動整體出口脫離去年10月至今年9月的頹勢。根據南韓產業通商資源部數字，11月出口額為558億美元（約4,352億港元），按年增長7.8%，顯著高於市場預期的4.7%和前值5.1%。

另外，因11月能源進口額大減22.2%，令同月南韓進口額按年減11.6%至520億美元（約4,056億港元），整體貿易收支為順差38億美元（約296.4億港元），是連續6個月順差，並創2021年9月以來新高。

近期股市表現超越香港的台灣，其標普全球製造業採購經理指數（PMI）從10月的47.6，續改善至上月的48.3，雖然連續18個月處於50以下的收縮區間，但景氣下滑速度為4月以來最慢。

印尼通脹2.8%提速 撰寫該指數報告的分析員指出，11月PMI數字漸漸靠近50的盛衰分界線，顯示台灣製造業在接近年末之際，景氣下滑的速度持續放緩。由於市場需求高於預期，訂單銷售僅微跌，因此廠商的減產幅度收斂至7個月最低，造就PMI指數向上。

至於印尼11月的通脹年率為2.86%，高於前值的2.56%，預測值為2.7%，主要由於食品價格在期內升7.59%所致，為9個月以來升得最急的一次。不過，分析員認為，食品通脹可由增加供應解決，且總通脹率位處印尼央行2至4%目標範圍內，該國仍具備減息的條件。