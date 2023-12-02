英樓價上月挫2% 跌幅收窄

加息預期降溫，令香港人移民熱門地英國的樓價跌幅放緩。當地按揭公司Nationwide Building Society公布，11月全國樓價按年下跌2%，較10月收窄1.3個百分點，為過去9個月以來最小跌幅，表現也勝市場預期的跌2.3%。上月全英平均樓價為258,577英鎊（約255.74萬元）。

如按月比較，英國樓價由10月的升0.9%，降至上月的升0.2%，市場原預期跌0.4%。英鎊匯價昨日升約0.32%至1.2262，英鎊兌港元為9.8905，主要是因近期美元相對偏弱。

憧憬來年利率下調 Nationwide的報告不諱言，今年8月中時市場仍料英國利率會升至6厘的高位，然後要用5年時間慢慢減至4厘。惟到11月底，市場風向改變，利率高位預期降至目前基準利率的5.25厘，並且有機會在明年減息至3.5厘，這都為未來樓市景氣復甦鋪路。

另外，標普全球公布英國11月製造業採購經理指數（PMI）終值為47.2，較初值上修0.5。

歐洲其他地區方面，漢堡商業銀行（HCOB）公布德國11月製造業PMI修正值為42.6，較初值42.3再向上，顯示當地製造業雖然仍處收縮，但情況有所改善。法國11月製造業PMI終值同樣向上修訂0.3至42.9。同樣，歐元區11月製造業PMI終值亦向上修訂0.3至44.2。