OPEC+每日僅額外減產220萬桶 油價仍靠穩

石油輸出國組織及盟友（OPEC+）多個成員國雖然就石油供應達成協議，惟減產力度卻遠遜預期，目標只是至明年首季每日額外減產多220萬桶。其中，油組最大產油國沙特阿拉伯發聲明稱，將自願減產石油每日100萬桶的政策延長至明年首季，但非洲第二大產油國安哥拉直言明年不會再遵守減產配額，反映成員國各懷鬼胎看法分歧。消息影響油價走勢飄忽，繼周四轉升為跌後，紐約期油及布蘭特期油周五靠穩，分別企在每桶76美元及80美元水平。

安哥拉拒遵守明年配額 成員國俄羅斯方面，最新同意延長每日減少出口30萬桶油至明年3月底，並於明年第一季每日減少出口20萬桶油產品。至於伊拉克、阿聯酋、科威特、哈薩克、阿爾及利亞和阿曼也減產，但削減規模較小，僅合共每日額外減產大約68萬桶。

此外，今次會議焦點之一是在一眾非洲國家中，尼日利亞明年產量目標上調12萬桶至每日150萬桶，但仍低於該國提出的200萬桶目標。至於安哥拉明年產量目標則由每日128萬桶，下調至111萬桶。據報安哥拉極度不滿明年配額，所以不打算遵守。

巴西擬下月加入OPEC+ 在OPEC+成員國意見分歧下，拉攏新成員加入「應援」就成為組織的新目標，而對象就是南美洲最大石油生產國巴西。消息指，巴西將於明年1月加入OPEC+。巴西能源部長表示，經過全面技術分析，希望在1月加入OPEC+，惟有傳巴西不會參與組織的協調產量行動。商品研究機構Argus Media數據顯示，巴西9月原油日產量達破紀錄的370萬桶，按年增加近17%，同時較今年8月增加6.1%。

摩通料金銀受惠減息 投資大行摩根大通在《2024年大宗商品展望》則預期，需求增加將是明年推動主要大宗商品上漲的原因，且看好黃金和白銀受惠美國聯儲局即將減息。油價方面，該行料明年波幅區間介乎80至90美元一桶。

轉看金價行情，現貨金於12月開局首日升0.17%，每安士報2,039美元，總結11月全月上漲近3%。Economies.com認為，金價還有逾30美元大升空間，目標先看2,075美元。