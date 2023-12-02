靠父幹發過白手興家

全球億萬富豪年升7% 亞太新進者最多 過去數十年世界和平，造就經濟穩步發展，全球兩、三代人累積了可觀的財富，不少新一代已毋須辛勞求存，「靠父幹」就能享受美好生活！瑞銀發表第9份《2023年億萬富豪報告》顯示，過去一年，全球億萬富豪上升7%至2,544名，財富自疫後回升9%至約12萬億美元（約93.6萬億港元）。分地區來看，亞太區的新增億萬富豪人數最多，當中有76名來自內地，9名來自香港，分別增長11.3%和13.3%。

過去一年，億萬富豪的財富下跌近五分之一；惟以疫情過後計，億萬富豪的財富已略有回升，主要受到實際業務增長的推動，以及部分受惠歐洲消費和零售業提振。

去年傳承財產1.17萬億 報告指出，億萬富豪通過繼承所得的財富首次比「白手興家」創業所得更多，顯示巨大財富的傳承正蓄勢待發。在成為億萬富翁的137人中，有53人繼承了總計1,508億美元（約1.17萬億港元）的財產，超過84名白手興家新富豪同期創造的1,407億美元（約1.09萬億港元）財產。該行預期，未來20年會更常看見這主題，因為超過1,000位億萬富豪估計將會把5.2萬億美元的財富傳承給子女。

憂美衰退局勢緊張通脹 同時，新一批多世代的家族正在形成，其中每個世代對遺產與追求的目標都有各自的觀點，需要複雜的繼承規劃方案，以及界定共同的價值觀。例如66%的第一代億萬富翁將美國潛在的經濟衰退列為首要擔憂，其次是地緣政治緊張局勢（62%）。相較之下，繼承人則擔心通脹壓力（57%）以及原物料的供應和價格（52%）。然而，兩代人都同意產生人工智能（AI）的機會和風險，其中65%人認為AI將在未來12個月內為其營運業務提供最大的商業機會之一。與此同時，58%人將網絡威脅或黑客攻擊視為最大的風險。

首代擬買債 繼承者吼股 繼承財富的億萬富豪當中，68%受訪者表示其目標是令父母創立的業務、品牌或資產繼續增長；60%繼承者的信念是延續現有的家族遺產，希望子孫後代從他們的財富中受益，並計劃繼續遵循父母所設定的慈善目標（32%）。投資方面，43%第一代的億萬富豪在未來12個月有意增加私募債的配置，38%計劃增加已發展市場債券的持倉；繼承者則看好私募股權，當中55%尋求增加私募股權基金投資。

報告稱，受訪的亞太區億萬富豪人數從922位增加到1,019位，總財富則增長8.1%，達到3.7萬億美元，當中新加坡億萬富豪的財富更增長接近三分之一；另印度處於有利位置，可以從其強勁增長、人口結構及全球供應鏈多元化中受益。

相比之下，投資者對中國持猶豫態度，報告指「沒有一家接受調查的基金對中國經濟前景持樂觀態度，也沒有預計中國資產會帶來更高的相對回報。」大多數受訪者將監管及地緣政治列為投資中國的障礙，而將資金投入中國，原因乃其仍是基準指標的一部分。

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