華中小製造業3個月最強 就業仍弱

內地提速挽救民營經濟，反映中小企製造業活動的11月財新中國製造業採購經理指數（PMI）重回擴張區，按月升1.2個百分點至50.7，為3個月高位，與日前出爐的官方製造業PMI仍處收縮區間明顯有別。惟有分析提醒，無論是財新或是官方數據，製造業企業在員工使用方面仍偏向謹慎，與財新受訪企業普遍認為全球需求低迷有關。

外需疲 新出口訂單續收縮 國統局的11月製造業PMI遜預期，當中，中、小型企業表現繼續低於50盛衰分界線，而同月財新中國製造業PMI比預期好，主因新接業務總量增長。從後者分項指數看，11月新訂單指數連續4個月處於擴張區，並錄7月來高位，惟海外需求仍較疲弱，新出口訂單指數連續5個月在50水平以下。

同時，財新中國製造業的就業表現還在下降。財新智庫高級經濟學家王喆指，11月就業指數過去9個月來已是第8次陷入收縮區間；反而消費品生產企業用工就有所增加，主要因應消費品等生產企業採購量增加有關，導致原材料庫存減少，但部分企業在庫存管理態度較為謹慎。總體而言，受訪者對未來一年全球經濟前景仍舊擔心，從外需低迷、就業不振、企業庫存謹慎管理可反映一二。

OECD上調中國經濟預測 不過，經濟合作與發展組織（OECD）日前已明確表達中國經濟「已於7至9月觸底」的看法，故預測今、明年經濟增長5.2%及4.7%，均比上次預測上調0.1個百分點。荷蘭國際集團（ING）亞太區研究主管Robert Carnell昨也指，中國今年經濟似乎很大機會超過官方定下的5%左右增長目標，ING現時預測全年內地國內生產總值（GDP）增長為5.4%，但明年GDP增速超過今年的機會不大。