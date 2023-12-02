內地傳就明年國債發行徵意見

繼今年第四季決定增發一萬億元（人民幣‧下同）特別國債之後，明年內地國債的發行節奏更須合理掌握。外媒指，財政部近日開會就明年國債發行計劃徵求市場機構意見，意在壓實責任、保障發行平穩，獲外界視為財政積極加大支持明年經濟力度的前奏。不過，官媒昨刊登由中央金融委員會辦公室、中央金融工作委員會發表的文章，提及「八個堅持」，包括堅持以防控風險作為金融工作的永恒主題。

這次財政部的會議據報只是小範圍會議，主要是發行計劃的調研階段，針對關鍵期限的國債單期發行量，超長債發行量亦有機會提升，但因今年下半年貼現國債發行情況一般，明年相關發行量或不會增加，整體仍要分析今年發行情況後而定。

至於今年3月組建成立的中央金融委員會、中央金融工作委員會，後者按規定與中央金融辦合署辦公，剛於11月揭示了新領導班底。由國務院副總理何立峰出任中央金融辦主任、中央金融工作委員會書記，而國務院總理李強則出任中央金融委員會主任。

標普：城投債違約風險低 中央金融辦隨即於12月首日公開發文，表示必須有效防範化解金融風險，更提及讓金融監理真正「長牙帶刺」、加大監管問責力度，強化「對監管的監管」；又指金融脫離實體經濟就是無源之水、無本之木，沒有強健的實體經濟支撐，金融繁榮只會是「虛胖」，惟重申內地金融業沒有發生系統性危機，並非沒有遇到，而是歸功於中央的未雨綢繆。

國際評級機構標普亦指，一籃子化解債務風險政策及近期國債增發，均有助緩解地方政府和城投企業的資金壓力，特別是在高負債地區效果較顯著，城投企業再融資環境得到改善。標普預料，明年城投債違約風險不高，然而弱區域的城投企業仍有債務壓力，內銀借款、票據等債務，展期或違約的風險恐在所難免，但比起今年或減。