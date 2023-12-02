恒大債權人傳要控股權

恒大股價昨日收報0.238元，跌4.8%，成交1,424.51萬元。恒大物業報0.5元，跌5.66%。恒汽報0.29元，跌1.69%。

作為這場債務危機的「震央」，負債2.4萬億元人民幣的恒大因未能敲定重組方案，清盤訴訟已一拖再拖，於10月底再獲香港高等法院受理押後聆訊時，當時法官陳靜芬強調這是最後一次延期，若未能提交實質重組方案，將會頒令清盤。

恒大是否為達成協議而向債權人讓步尚未可知，其財務顧問華利安亦暫未回應。有外媒指，債權人在考慮若最後中國恒大被頒布清盤令，該向誰尋求專業協助，債權持有人小組推薦法院指定的諮詢公司Alvarez & Marsal來擔任這一項工作，而其他持份者則主張安永。

GMT質疑虛增收入利潤多年 此外，有沽空機構乘機「踩多腳」！GMT Research質疑恒大多年來虛增收入及利潤，矛頭直指恒大在7月公布2021年財報調整了銷售收入的確認方式。這份由新核數師審計的報告，交代以往做法是「客戶接受物業或根據銷售合約被視為物業已經獲客戶接受（以較早者為準）時」確認收入，說法有別於過去「客戶實質管有或取得竣工物業之法定所有權」，加上增設「取得竣工備案證或將房地產存貨交付業主使用」來確認收入的條件，或反映公司以往在物業完工前，恐已把收入全額入帳。

GMT指，恒大改變會計方式應追溯至以往的財務資料並且重列，但恒大解釋因大量員工離職而無法處理，故只從2021年開始調整。GMT又認為，大部分的收入可能是已重新確認的銷售收入，更謂恒大根本從來沒有任何利潤，而非所謂流動性緊縮或者新冠疫情引發樓市下行的受害者。

地產研究機構克而瑞的數據顯示，首百間的開發商11月銷售操盤金額3,901.9億元人民幣，按年跌近三成，按月跌4.1%；首11個月銷售4.95萬億元人民幣，按年跌14.4%。

恒大債務危機發展