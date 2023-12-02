美製造業PMI遠遜預期 道指早段靠穩

經歷美國聯儲局官員早前放風減息後，市場觀望美國聯儲局主席鮑威爾講話。美股3大指數周五早段個別發展，道指升47點，報35,998點；標指跌13點，報4,554點；以科技股為主的納指跌91點，報14,135點。

外界關注美國經濟增長強勢無以為繼，10月份美國ISM製造業採購經理指數（PMI）出爐，意外持平於46.7，遠遜市場預期，連續13個月處於收縮狀態，為近20年來最漫長，其中新訂單指數升2.8個百分點至48.3；用工指數卻跌一個百分點至45.8。

上任聯儲局主席、現任美國財長耶倫稱，美國不用再收緊銀根降低通脹預期，又指經濟可以「軟着陸」，就業保持強勁，「工資上漲正轉化為實際收入（扣除通脹的收入），因此我希望美國人的處境愈來愈好。」

輝瑞停減肥藥日服兩粒測試 企業消息方面，輝瑞口服減肥藥Danuglipron的一日兩粒療法不會進入第3期臨床測試，原因是副作用發生率高，即使只是溫和且發生在腸胃，如作嘔和腹瀉，股價早段挫7.12%。不過，口服藥始終方便過Wegovy等注射藥，而上述測試單計減磅有成效，輝端仍會嘗試一日一粒臨床測試，預測明年上半年發表有關藥理學數據。

戴爾科技收入指引差過預期 戴爾科技截至11月3日止財政季度的收入按年倒退9.99%至222.51億美元，遜預期，其中反映電腦銷售的客戶解決方案集團收入按年跌10.88%至122.76億美元，面向消費者的相關收入更按年挫19.38%至24.41億美元；伺服器等基建解決方案集團的收入亦按年跌11.74%至84.99億美元。兩個分部均見經營溢利率倒退，拖累經調整純利按年下滑18.53%至13.89億美元。

儘管公司調高明年1月底止本財年經調整每股盈利指引到6.53至6.73美元，並首度預告下財年收入重拾增長，但本財季收入指引僅220億美元，差過市場預期，股價曾跌9.71%。

微策略披露上月買入16,130枚比特幣（Bitcoin），持倉貨值升至約65億美元，為2021年2月後最重手入貨的月度，股價早段升4.87%。比特幣則高見38,309美元，升1.79%。

另外，微軟計劃在未來3年在英國投放25億英鎊拓展新一代生成式人工智能（AI）數據中心，為該企進軍英國40年來最大投資。微軟股價早段跌0.81%。