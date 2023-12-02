羅兵咸中港員工考試作弊 罰逾五千萬

美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）發現，在2018至2020年期間，會計師行羅兵咸永道旗下香港及中國分部員工，在美國審計相關課程的考試中，透過兩個未經授權的軟件「出貓」，遭處罰700萬美元（約5,460萬港元），創PCAOB歷來對中國內地和香港會計師行最高罰款。

PCAOB指，是次涉及逾1,000名羅兵咸永道香港員工與數百名中國普華永道員工。羅兵咸永道表示，當發現有關做法時，已立即調查，並採取補救措施，且向PCAOB報告此事。

同時，PCAOB對中國會計師行山東浩信處以75萬美元罰款，並對其4名審計人員合計罰款19萬美元。基於山東浩信發出一份虛假的審計報告，謊稱對在美上市的中資概念股國雙科技2015至2017年的財務報告，是按照PCAOB標準進行，並按公司要求及靠上一手的工作底稿草稿，便發表無保留意見，違反了獨立性要求。

德勤傳逼員工放15日無薪假 該會主席Erica Williams直言，「這種嚴重的審計失誤是不可接受」（This egregious audit failure is unacceptable）。為了保護美國市場的投資者，禁止該行收新客，以及禁止該4名審計人員參與美國發行人和註冊經紀交易商的審計工作。

另一方面，德勤傳近日有多個審計部門以外的員工獲通知，須於今年12月至明年2月期間，每月至少放5日無薪假，否則或會遭到勸退。該行高層表明，若公司財政狀況未出現滿意幅度的改善，無薪假政策將會延至明年5月底。