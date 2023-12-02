跨境理財通修訂細則 擬降門檻擴範圍

為優化已啟動兩年的跨境理財通，中國人民銀行等昨日公布修訂細則，包括降低投資者入場門檻、擴大產品範圍等，並容許證券公司參與，將就此諮詢市場。香港證監會指，正與內地監管機構密切合作，並落實合資格持牌法團參與試點計劃的相關具體要求，將以通函形式就持牌法團的准入準則和參與要求提供指引。

文件建議增加單一投資者投資額度，由100萬元人民幣提升至300萬元人民幣；若在銀行及券商投資，上限為各150萬元人民幣。現行南向通的內地投資者門檻，由從連續繳納社保或個人所得稅滿5年降低為滿兩年，但增加近3年個人年均收入不低於40萬元人民幣，作為金融資產准入備選條件。

產品方面，南向通納入主要投資大中華區股票的非複雜的基金、被評定為低至中高風險及非複雜的基金或債券，所有基金須在港註冊成立，並經香港證監會認可，而任何在港上市產品未有放行；北向通將增加內地銷售銀行的人民幣存款產品，同時將評為R1至R3風險級別的公募證券投資基金範圍，拓展為R1至R4風險等級的公募證券投資基金，但不包括商品期貨基金。

恒指全周累瀉729點 文件建議細化跨境宣傳銷售指引，新增境內銷售機構、境內合作機構可進行的跨境宣傳銷售行為；並明確試點業務退出機制。

至於港股方面，恒生指數昨以全日低位16,830點收市，再刷新年內低位，跌212點或1.24%，全周累挫729點或4.15%，連續兩周升勢斷纜。國企指數及科技指數昨同跌逾1%。恒指季檢收市後生效，惟全日成交按日縮減17.91%至1,142.83億元，港股通錄淨買入52.89億元。

金管貼現窗放水30億 金管局數據顯示，11月的月結日透過貼現窗向銀行放款30億元，是8月24日以來最大金額，反映流動性的銀行體系總結餘亦相應回落至449億元。港元拆息昨日普遍向下，隔夜拆息跌至約4.05厘，創一個半月新低；與樓按相關的一個月拆息則輕微升至約5.53厘

A股方面，內媒指有部分國有資本公司昨日買入內地多家公募基金公司旗下交易所買賣基金（ETF），多為追蹤央企指數產品，以提振市場情緒，並進一步提高ETF場內流動性。滬綜指昨日微升0.06%；人民幣中間價報7.1104，離岸價曾報7.1412，兌每百港元報91.37。