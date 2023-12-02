內地消費明年續曳 電商股恐再尋底

值得留意是，阿里、騰訊和美團等龍頭科網股不論股價如何下滑，券商多數維持「增持」或「買入」評級，主要是經下調後的目標價往往仍比現價高一截，今次大摩針對電商股的報告不但將阿里美股目標價削18%至90美元（相當於港股87.75港元），更取消其「增持」評級，可謂相當破格！

不過，該行並不認為阿里會無止境尋底，主要基於2025年3月底止下一財年每股盈利預測的前瞻市盈率僅7倍，為中資科網股最平，且每年度把一半的自由現金流回購股份或派息，回饋股東的做法較同業進取，問題是股價已經反映這些因素。

為增強競爭力，阿里旗下淘天集團（內地電商業務）啟動「T-STAR」行動從全球招募頂尖人才，為明年10月底止兩年內畢業於電腦、AI、軟件、量子計算等前沿學科的大專生開出「年薪百萬元人民幣起上不封頂」。不過，大摩潑冷水，預測阿里電商的商品交易總額（GMV）於2027年3月底止4個財年的複合增長率（CAGR）僅3%，客戶管理（CMR）的收入CAGR亦只得5%。更甚者，雲智能集團收入今年起3個財年的CAGR僅得15%，叫停分拆上市又阻礙價值釋放。

拼多多低價策略獲看好 大摩對內地消費看得相當淡，預測明年增長降至4.8%，電商亦僅增7%；其針對近2,000名一至四線城市消費者的調查顯示，預計未來12個月家庭財務狀況轉好的受訪者比率，3月以來一直低於50%。

該行以品類多、送貨快、質累好和省錢4個範疇對內地4個電商平台評分，但由於當前消費降級，「省」的比重凌駕一切，於「省」方面完勝的拼多多得分最高，可望獲取更大的市場份額，按目標價181美元，即市值12個月內會升至2,407億美元，繼續蓋過阿里。

然而，阿里和京東今年也谷低價消費，為何大摩仍改封拼多多為內地電商股首選？大摩直言「低價簡單但不容易」，因為拼多多背後有廣泛「低廉物美」的供應商，而且不像阿里和京東優先將流量引向廣告費付得多的商家，而是更側重於售價，還有全天候格價功能，並且認為阿里和京東不會像拼多多那樣願意讓利。

不過，要留意的是，大摩對拼多多的目標價有相當一部分給予海外業務Temu，指「投資者未充分計入其價值」。

阿里昨日遭摩根士丹利調低目標價。 大摩予內地電商平台評分 拼多多年內股價變幅領先 恒生科技指數低迷