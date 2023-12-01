產經

宏觀視野：沙特ETF開拓港投資商機

沙特阿拉伯擁有豐富的自然資源、雄厚的經濟實力及龐大的高端消費群體，持續吸引渴望拓展全球業務的跨國企業。該國近年致力推行經濟和社會改革，在多個領域積極求變，以求實現國家發展的徹底轉型。
近日，亞洲首隻、也是全球同類產品中資產規模最大的交易所買賣基金（ETF）─南方沙特ETF(02830)於香港交易所(00388)上市，包括沙特國營石油巨企沙特阿美及沙特國家銀行在內的56隻成分股，市值逾2,700億美元，投資者可以直接以港元或人民幣在香港市場透過ETF交易，加深「一帶一路」金融互聯互通。
本港擁有完善的金融和司法基礎設施，稅制簡單且能實現資本、商品、人才及訊息自由流動，相信有望憑藉獨特優勢成為未來內地與沙特資本市場間的重要連接，利好沙特與內地雙向的金融聯繫、資本的流通及更多領域的合作共贏。
鞏固國際金融中心地位
沙特交易所匯集中東大型能源、工業及醫療行業企業，港交所近兩個月已將該交易所納入認可證券交易所名單，容許相關上市公司在港第二次上市，通過香港作籌融資，將為亞洲投資者更好的接觸及了解沙特經濟體提供機遇，並能提供透明便捷且成本較低的投資工具，相信有助於提升香港市場吸引力，加強本港國際金融中心地位，及推動港投資產品及機遇更多元化發展。
此外，港府正穩步推進招商引資工作，除重點企業以外，投資推廣署今年首10個月協助超過330間內地或海外企業在香港開設和擴展業務，或有望吸引沙特企業落戶香港和拓展業務，並為香港創造更多就業機遇。
意博資本亞洲管理合夥人 鄧聲興（作者為註冊持牌人士）
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