專家樓評：專才按揭配套睇齊港人

早前提及外來人才在港置業的房貸配套，現時外來人才享有的按揭息率與港人一致，實際年息主要低至4.125厘。有不少人會問，外來人才可申請九成按揭嗎？答案是可以的。

外來人才來港若持有香港身份證，即使並未屬於香港永久居民身份證，仍可同樣依照按揭保險計劃的現有準則及條件獲審批。例如透過按保計劃，外來人才同樣可為1,000萬元或以下住宅物業申請九成按揭，但同樣需符合既有準則，包括須為自用性質的首置物業，申請人亦須為固定收入人士。

透過按保享高成數 若屬非固定收入人士，透過按保的按揭成數則高達八成，而八成按保的樓價上限高達1,500萬元。至於外來人才在港申請按揭時所需提交的入息證明文件，大致上與港人一樣需要顯示足夠的還款能力，在職人士包括提交最近3至6個月薪金入帳銀行戶口紀錄（內地俗稱工資或銀行「流水」）、稅單（香港入息）/完稅證明（內地入息）、職位證明文件如公司合約、聘書等，如屬專業資格人士如律師或醫生，可提供執業資格證書。

對於自僱人士例如是創業者，則另須提供營業執照、近一年驗資報告（內地）、近一至兩年審計報告或財務報表，以及最近6個月公司銀行戶口流水帳紀錄。

借款人或因不同在職及財政狀況未能向按揭銀行提供足夠的入息證明，與港人一樣，外來人才同樣可透過另一款以資產水平審批方式申請按揭，但留意現時以此方式申請按揭的成數上限為五成，而接納的資產類別包括現金或定期存款、樓房（接受香港物業為主）、股票、基金、債券、保險或其他投資產品等。由於銀行之間計算資產淨值的方式或有不同，審批按揭的準則亦不盡相同。

中原按揭董事總經理 王美鳳