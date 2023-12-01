未補價居屋：健康村660萬獲承接

樓市氣氛呆滯，港島居屋未補價第二市場亦要大手劈價才有承接。北角健康村一個套三房單位勁劈108萬元，以660萬元售出，料為屋苑今年首宗呎價跌穿萬元成交。

中原施長達表示，上述單位為屋苑2期2座高層B室，實用面積約698方呎，最初以768萬元放售，放盤兩星期即大減約14%沽售，呎價約9,456元。

寶雅苑減逾一成沽 資料顯示，該盤今年暫錄7宗轉售個案，呎價均高於一萬元，而該戶型屬項目最大面積單位，對上同類成交要追溯至9年前。原業主早於1997年以約319萬元買入單位，持貨長約26年，現沽貨帳面獲利約341萬元，升值約1.1倍。

新界未補價居屋同樣減價求售。該行李嘉龍稱，大埔寶雅苑B座中層21室，實用面積約489方呎，兩房間隔，原開價約350萬元，最後減價約40萬元，減幅超過一成，以約310萬元易手，呎價約6,339元。

祥益黃慶德指出，屯門兆麟苑F座高層9室，實用面積約554方呎，累減約33.2萬元，以約316.8萬元第二市場價獲承接，呎價約5,718元。