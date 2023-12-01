二手價量挫 藍籌盤交投月縮4% 七成跌價

減辣「無料到」，加上新盤低開搶佔市場焦點，11月二手樓市價量齊跌。10大屋苑期內合共錄得約121宗買賣，按月下挫約4.7%，當中7個項目平均實用呎價亦按月回落，而荔枝角美孚新邨跌約6.2%最大，插穿一萬元關口為逾7年半首見，其次是鰂魚涌太古城，下跌約2.8%。

中原指出，10大屋苑10月共錄約127宗買賣，減辣後再少約6宗，當中4盤成交量減少，紅磡黃埔花園只錄約3宗，按月跌幅約72.7%最大。該行袁顯岸表示，樓市落實減辣，區內睇樓氣氛好轉，惟多個新盤低市價開售，搶去二手客源。

美孚每呎7年半最平 九龍區另一藍籌項目美孚新邨11月錄約12宗買賣，按月跌約33.3%，平均實用呎價降至約9,961元，創2016年4月後新低。中原馮健平稱，屋苑業主劈價求售，都以較大減幅吸客，成交以減價盤為主，樓價因而跌得較急。茶果嶺麗港城同月則錄約11宗買賣，按月反彈逾2.6倍，升幅最顯著。

鰂魚涌太古城情況相若。中原趙鴻運稱，屋苑11月錄約22宗買賣，按月增約22.2%，惟平均實用呎價期間跌至約15,020元。他解釋，用家入市態度積極，業主只要願減價，即獲承接，推動交投向上。

新界上車盤表現受壓，11月天水圍全新盤推出，同區嘉湖山莊錄約27宗買賣，平均實用呎價下跌約2.6%至約8,296元，單月計屬2017年1月之後的新低。

沙田第一城上月只錄約12宗買賣，按月大減約45.5%，平均實用呎價跌約2%至約13,096元，為2016年8月後最低。該行黎宗文表示，近期即使一手貨尾盤都有置業優惠，分散二手注意力，加上內地專才傾向買新盤，二手市場只有減價盤才有成交，拖慢交投氣氛。

新屯中三房455萬售 此外，同區其他屋苑相繼淪陷，富堡城物業廖志財稱，帝堡城1座高層G室，實用面積約873方呎，套三房間隔，9月開價1,180萬元，減價300萬元，以880萬元成交，重返2014年價位，呎價約10,080元。

近期不少私人屋苑成交呎價都跌回「7字頭」有交易。置安居蘇永耀指，屯門新屯門中心1座中層E室，實用面積約597方呎，三房間隔，曾叫價520萬元放售，面對靜市，累減65萬元，以455萬元沽出，呎價約7,621元。

10大藍籌屋苑11月表現