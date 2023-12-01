新盤誕票王 YOHO WEST萬八登記 新界之最

YOHO WEST超額認購逾51倍，更為今年新界區新盤收票量之冠。

峻譽‧渣甸山434呎起 YOHO WEST剛結束8日的收票階段，最終收票量為今年全港新盤次高，僅次於票王油塘親海駅II。項目將於明日上午8時半開售，發售單位戶型涵蓋一房至三房，折實價299.96萬至1,099.82萬元，折實呎價10,000元起。

傳統豪宅地段有新盤登場，中信泰富旗下大坑道135號住宅項目，昨公布命名為峻譽‧渣甸山，標準兩房戶實用面積434方呎起，料為一手例實施後面積最細的渣甸山新盤單位。該公司香港地產部董事李偉明指，項目待批預售樓花同意書，預計明年推售。

中信泰富物業代理董事李肇文稱，該盤有114伙，標準戶型涵蓋兩房及四房，實用面積434至1,686方呎，另有9伙特色戶。該盤採用善價而沽的策略，呎價望挑戰渣甸山分層戶新高。

縱觀11月，一手市場總成交金額逾76億元，較10月約46億元增加約65%。以成交量計算，今年1至11月已錄約9,200宗，數字已超越去年全年。