新盤誕票王 YOHO WEST萬八登記 新界之最
新盤市場低開盡吸購買力，新鴻基地產(00016)旗下天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST，昨日截收18,436張入票，超額逾51倍，為今年新界區新盤收票量之冠。入票熱潮亦帶動新盤交投氣氛，據統計，11月錄逾544宗成交，按月增加約60%，連升兩個月，價量由谷底回升。
峻譽‧渣甸山434呎起
YOHO WEST剛結束8日的收票階段，最終收票量為今年全港新盤次高，僅次於票王油塘親海駅II。項目將於明日上午8時半開售，發售單位戶型涵蓋一房至三房，折實價299.96萬至1,099.82萬元，折實呎價10,000元起。
傳統豪宅地段有新盤登場，中信泰富旗下大坑道135號住宅項目，昨公布命名為峻譽‧渣甸山，標準兩房戶實用面積434方呎起，料為一手例實施後面積最細的渣甸山新盤單位。該公司香港地產部董事李偉明指，項目待批預售樓花同意書，預計明年推售。
中信泰富物業代理董事李肇文稱，該盤有114伙，標準戶型涵蓋兩房及四房，實用面積434至1,686方呎，另有9伙特色戶。該盤採用善價而沽的策略，呎價望挑戰渣甸山分層戶新高。
縱觀11月，一手市場總成交金額逾76億元，較10月約46億元增加約65%。以成交量計算，今年1至11月已錄約9,200宗，數字已超越去年全年。
施政報告塵埃落定後，11月推盤步伐加快，期內銷量之冠由新地旗下，重啟銷售的屯門兆康NOVO LAND第2A期奪得，售出88伙，套逾5.07億元。上月有4個全新盤公開發售，包括嘉華國際(00173)等發展的啟德海灣第1期，沽約57伙，吸金逾5.5億元。
澄天賣37伙 傲寓增折扣
英皇國際(00163)香港仔澄天，期內錄約37伙成交。英皇國際副主席楊政龍表示，項目位處港島南區，鄰近多項休閒康樂消閒地點。美聯物業為指定單位新買家送出旅遊禮券。
市區貨尾增優惠促銷，其士國際(00025)與市建局合作的旺角傲寓，為6伙指定單位增8%折扣及一萬元家具津貼折扣。發展商指，是次新增優惠單位折實557.8萬至599.8萬元，折實呎價16,476至18,287元。入場戶為連家具的9樓F室，折實呎價約16,751元。
長實集團(01113)的沙田名日‧九肚山，將於下周一起招標發售10伙。長江實業營業經理詹勳榮表示，是次推出靈活付款計劃，準買家可自訂成交期及自選發展商代繳印花稅。
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