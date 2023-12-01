日工業連升兩月 零售增長遜預期

近期日本經濟表現強勁，僅零售銷售表現稍弱。當地10月份零售業銷售額（初值）按年增長4.2%至13.64萬億日圓（約7,234億港元），增幅遜於市場預期的5.9%和前值6.2%，但經已連續20個月上升；按月跌1.6%，前值為跌0.1%。日本經產省將零售額基準評估維持於「呈現上升趨勢」不變。日圓匯價連升4個交易日後昨日回吐約0.05%，兌每美元報147.31，每百日圓兌港元為5.3算。

日股上月累飆8% 零售增長雖然收窄，但經季節調整後的日本家庭消費者信心指數意外連升兩個月，由10月的35.7，續升至11月的36.1，創3個月高，市場原預期微降至35.6。分項指數當中，整體生計分項也連升兩個月，由10月的33.4，續升至11月的34.1；購買耐用品意願由前值29.4，續升至30.1。然而，收入指標由前值所創3個月高位39.1，回落至38.8。

製造業方面，10月日本工業生產指數初值按月上升1%至104.6，連續第二個月增長，主要由電子零件/元件工業、汽車工業等生產揚升所帶動。另外，經季節調整後日本10月新屋動工按月轉升1%（前值為降1.5%），至80.8萬間，高於市場預期80.2萬間。

此外，相較於港股一潭死水，日本股市卻節節上升。日經平均指數昨日升0.5%至33,486點，總結11月該指數累計漲8.51%。

南韓連續7次凍息 鄰近的南韓10月工業生產按月跌3.5%，遜前值升1.7%和預期的升0.5%，因其主要工業包括半導體產量降11.4%，機械產量降8.3%等所導致，部分被電子元件產量增10.4%所抵銷。

南韓央行昨維持利率於3.5厘不變，符預期，為連續7次議息會議按兵不動。央行預計今年南韓經濟增長1.4%，與8月預測相同；明年增長預測則稍為下調至2.1%；估計通脹將逐步放緩，今年通脹率3.6%，明年及後年分別為2.6%及2.1%。