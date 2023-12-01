產油國減產達初步協議 油價做好

國際油價昨做好，消息指石油輸出國組織及盟國（OPEC+）就進一步削減逾每日100萬桶的石油產量達成初步協議，減幅與市場估計相若。紐約期油及布蘭特期油各升1.9%及1.77%，每桶報79.34美元及84.37美元。

巴拿馬傳關礦場 銅價彈 資源市場焦點，乃雖然以巴暫時休戰，但加拿大的第一量子礦業（First Quantum Minerals）據報因官司敗訴而要其關閉中美洲巴拿馬大型銅礦場（Cobre Panama），刺激全球銅供應轉趨緊張，倫敦期銅價格周四曾升0.5%，每噸報8,457.75美元。據悉，第一量子礦業的Cobre Panama銅礦產量約佔全球銅供應量1.5%，擁有估計價值逾1,000億美元（約7,800億港元）的銅資源。

事緣巴拿馬政府10月同意向第一量子提供20年的採礦權，並可選擇延長多20年，以換取巴拿馬每年3.75億美元（約29.25億港元）的收入。惟巴拿馬最高法院周二宣判採礦合約違憲，需要關閉礦場。巴拿馬總統科爾蒂索（Laurentino Cortizo）其後在電視講話中稱，一旦最高法院的裁決在官方公報發表，將有序、安全地關閉礦場。

俄GDP增5% 高過預期 至於俄烏戰事持續之下，作為能源大國的俄羅斯，其經濟部公布，該國10月國內生產總值（GDP）按年增幅放緩至5%，但高於市場預期的3.8%，是連續7個月錄按年增長。期內失業率亦降至2.9%，再創紀錄新低，主因是戰事令勞動力持續短缺。