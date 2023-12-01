英偉達：美打造自家晶片鏈需最少10年

現屆美國政府試圖透過《晶片法案》提高國內半導體生產，掌握這種現代戰略物資的供應。對此，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳不反對，但指要打造一條完全自給自足的半導體供應鏈，起碼還有10年，甚至是20年的路要走，直言「英偉達的『系統』大約有3.5萬個零部件，其中8,000個由台積電生產……供應商來自台灣乃至全世界。」

三星設新部門研晶片 儘管多次對美國向中國實施技術封鎖提出異議，其公司的生意也因為添磚加瓦的出口管制而受挫，但黃仁勳認為，即使在商言商，應該盡量與所有人做生意，「美國的國家安全和國家競爭力都至關重要。」

他又認為，英偉達的技術依然領先中國「10年」，又豪言人工智能（AI）5年內追上人類，但相信中國經歷連串的技術圍堵後，有辦法自力更生獲取被限制的技術，或者「啟發」國內的晶片廠商。

黃仁勳沒說的是，被視為「中國版英偉達」的AI晶片公司寒武紀和壁仞科技已先後被美國政府列入實體清單，可見華府「滾動式」的技術封鎖一直想方設法把一切中國開發出先進AI晶片的機會「扼殺在萌芽狀態」。

另一方面，南韓三星電子為強化晶片代工業務，把握美國與盟國共組供應鏈的機遇、挑戰台積電，近日專開一個部門開發新一代晶片製程，期望在AI晶片製造領先，拔擢玄尚真（音譯）為總裁級別，掌管該部門。玄氏是三星3納米製程實現量產的關鍵人物。

同時，正如超微半導體（AMD）的AI晶片運用先進封裝可見，三星亦積極耕耘，擬將先進封裝研發部門從忠清南道的天安市，遷移至較接近首爾的京畿道龍仁市或華城市，靠近三星其他晶片生產部門，亦使人才不必「下放」首都圈以外的地方。之前有傳三星計劃明年推出名為「SAINT」（三星先進相互連接技術，食字「聖人」）的尖端封裝技術，連接記憶體和高性能晶片。

台積電傳減7納米代工費 儘管三星在晶片代工的收入仍然不及台積電的三分之一，但台積電仍要為生意「頭痕」。市傳這家議價能力極高的晶片代工龍頭，來年把7納米製程的代工費調低5至10%，以緩解產能利用率下滑的窘境。台積電總裁魏哲家曾稱，7納米製程利用率之下滑超乎預期，原因除了手機市場出貨量大幅下滑，還有一個主要客戶押後推出產品。