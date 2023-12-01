新加坡蘇黎世生活費全球最貴

環球成本年漲7.4% 港排第5 全球經濟疫後復甦崎嶇不平，前景不明朗，雖然通脹已有所紓緩，但高息環境未改，人們生活仍百上加斤﹗經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit，EIU）發表2023年《全球生活成本調查》結果，全球生活成本以當地貨幣成本計算的話按年增7.4%。今年，新加坡和瑞士蘇黎世並列第一名，超越了去年位居榜首的美國紐約。EIU同時警告，因疫情引發的「全球生活成本危機」（Global cost-of-living crisis）並未結束。

紐約跌落第3 中日排名降 報告指出，以當地貨幣計算，200多種常用商品與服務價格平均較去年上漲7.4%，雖然低於去年創下新高紀錄的漲8.1%，但仍顯著高於2017至2021年的價格趨勢。

新加坡在過去11年來，已經第9次位居榜首；瑞士蘇黎世則由去年第6名衝上第一，部分原因是瑞士法郎強勢升值，以及食品雜貨、家庭用品和休閒娛樂的費用上漲。

EIU表示，由於新加坡政府嚴格管控汽車數量，當地的交通價格是世界上最高的；同時新加坡也是服飾、生活用品和酒類價格最高昂的城市之一。

蘇黎世的生活成本上漲，反映了瑞士法郎強勢，以及當地食品雜貨、家庭用品、娛樂產品價格上漲。至於日內瓦和紐約並列第3，香港排名第5位，洛杉磯排名第6，第7為巴黎，第8名則是哥本哈根和特拉維夫，第10名是三藩市。

另外，報告顯示，與其他地區相比，亞洲的平均生活成本漲幅仍相對較低，僅為3.2%。榜單中跌幅最大的是內地和日本城市，兩者主要分別受到人民幣和日圓貶值的拖累。內地城市的排名普遍下降，南京、無錫、大連和北京均下降超過25位，另日本城市東京和大阪亦分別下降23位和27位。

能源及食品價預期再升 EIU稱，儘管通脹存在上行風險，但預計2024年將進一步放緩，從而緩解全球物價，惟以巴戰爭進一步升級可能會推高能源價格，而厄爾尼諾現象也可能會推高食品價格。

該調查於8月14日至9月11日進行，在全球173座城市比較了逾200種日常產品和服務的價格。

10大全球生活成本最貴城市2023年排名