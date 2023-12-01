轉數快下周接通泰國支付系統 每日上限萬元

香港「轉數快」由12月4日起將接通泰國的「PromptPay」，屆時港人可以在泰國使用香港的「轉數快」跨境電子付款，每日最高付款限額為一萬港元。

香港金管局副總裁李達志表示，一萬港元限額有與業界商討過，相信在最初推行階段可應付絕大部分場景，視乎日後使用情況，再考慮有否提高的必要。當局提醒，市民確保手機應用程式已更新至最新版本，並認住PromptPay商戶二維碼，並且務必核對付款資料才確認付款。

另泰國遊客在港可以在接受轉數快的商戶使用PromptPay付款，泰國用戶每筆交易上限10萬泰銖（約2.2萬港元），每日支付上限50萬泰銖（約11萬港元），惟當地銀行或因風險管理而調低有關上限。

對香港商戶而言，所有接受轉數快二維碼付款的商戶將能夠接收泰國遊客的付款，商戶毋須支付相關費用。香港用戶在泰國使用轉數快消費時，費用主要反映在匯率水平上。李表示，匯率水平與其他支付工具相比算是相當不錯。至於未來是否把合作範圍擴至新加坡、印尼及馬來西亞等東南亞國家，當局抱持開放態度。

本地多家機構參與 另外，支持用戶掃描二維碼的香港參與機構共7間銀行以及兩間儲值支付工具營運商，包括滙豐、中銀香港、恒生銀行、東亞銀行、花旗香港、交銀香港及富邦香港，以及八達通卡及HKT Payment。泰國方面，則有3間銀行參與，分別是Bangkok Bank（盤谷銀行）、Bank of Ayudhya及Krungthai Bank。

另積金易平台（eMPF）將於2024年投入運作，BCT銀聯集團預期會在2025年第一季過渡至相關平台，其董事總經理及行政總裁李微儀表示，正在緊密與業界合作，以確保平台的建構及過渡安排得以順利實施。