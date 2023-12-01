石藥首9月純利45億 研發費增25%

石藥首9個月收入238.65億元，按年增長1.57%。成藥業務進帳193.38億元，按年增長3.89%，當中抗腫瘤產品的銷售收入跌逾兩成，主要是化療藥克艾力於藥品集中採購續約後價格下調。

其他業務方面，原料產品銷售收入倒退8.23%至28.75億元，主要是價格持續疲弱，維生素C產品的銷售收入減少23.5%至15.13億元，但抗生素產品銷量增長帶動有關收入增17.9%至13.62億元。功能食品及其他業務的收入跌5.59%至16.51億元。

60重點藥物處臨床階段 集團期內研發費用按年增25.9%至36.78億元，相當於成藥業務收入約19%。

集團同時交代目前有約60個重點在研藥物已進入臨床或申報階段，其中7個已遞交上市申請，有17個處於註冊臨床或即將遞交上市申請的階段。

石藥並公布，其自主研發的化學一類新藥SYH2053注射液（雙鏈小干擾RNA（siRNA）藥物）已獲國家藥品監督管理局批准，可以在中國開展臨床試驗。該產品用於治療成人原發性高膽固醇血症或混合型血脂異常。