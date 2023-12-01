遠展估港樓再跌10% 新盤開價貼地
不過，他未能看好樓市的基本面，原因是市場受制於高利息環境、離港移民人數太多、供應非常充足3大因素，尤其新界區新供應太多，樓價有可能要跌5至10%。以該企為例，未來兩至3年可售資源都逾1,000伙，故所有香港上市公司加起來土地儲備和可售資源不少，各公司以前可能是「地皮太多食飽了」，才會出現近期多幅地皮流標，甚至零入標的情況，遠展將會小心謹慎去增加土儲。
半年賺2.3億縮59%
該企在截至9月底止的中期，收入雖然增加一倍至62.95億元，但股東應佔盈利卻降59.29%至2.32億元，主因利率高企令債務成本高漲所致。董事總經理孔祥達表示，集團上半年努力減債，短期負債減63億元，負債淨額減少14億元；經調整淨資產負債比率維持於73.2%。
他認為，高息環境仍然會持續，未來會繼續尋求出售非核心資產來套現。管理層相信，減債後，加上經常性收入平穩，只要不大肆增加建築項目的數量，料可度過本次高息周期。
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