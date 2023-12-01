遠展估港樓再跌10% 新盤開價貼地

不過，他未能看好樓市的基本面，原因是市場受制於高利息環境、離港移民人數太多、供應非常充足3大因素，尤其新界區新供應太多，樓價有可能要跌5至10%。以該企為例，未來兩至3年可售資源都逾1,000伙，故所有香港上市公司加起來土地儲備和可售資源不少，各公司以前可能是「地皮太多食飽了」，才會出現近期多幅地皮流標，甚至零入標的情況，遠展將會小心謹慎去增加土儲。