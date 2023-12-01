美團市值5日失千三億

內媒指目測廣州多個商圈、街區的餐飲店接二連三倒閉，而且大多數是小本經營的個體小店，也有部分屬連鎖類型。

首10月餐飲吊銷量倍增 至於有廣州「茶飲一條街」之稱的天河南一路，據報洗牌情況就更加殘酷，該區正在轉租或招租的茶飲店有6家。

有廣州消費者表示，江南西是廣州熱門商圈之一，周邊有不少大型商業綜合體，人氣一直很旺，但「現在被江南西的倒閉速度所震驚，星期一去吃的螺螄粉，星期六再路過已經搬家」。

至於市場寒意不止在廣州出現，深圳、北京、成都、貴州、長沙等地餐飲市場也不容樂觀。內媒引述企查查數據顯示，今年首10月內地全國餐飲累計吊銷量高達105.6萬家，較去年同期激增近一倍，而新增註冊量按年多37.4萬家，至350.1萬家。

中國社會科學院經濟研究所教授劉煜輝認為，中國經濟出現通縮，且負債水平相當高，導致關門轉租的餐廳店舖愈來愈多，整體餐飲市場寒氣逼人不無原因。

另邊廂，美團季績出爐後繼續被多間大行唱淡，其中麥格理將其目標價由197.1元降至121元，但維持「跑贏大市」評級。該行解釋，雖然美團第三季銷售符預期，但由於消費者及商戶投資和補貼政策進取，令期內經調整經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前溢利）略遜預期，故將今明兩年相關數字預測下調14%及11%。

旺旺遭美銀降目標價 另一大行野村指，美團外賣業務收入於2023至2025財年的年均複合增長率為17%，外賣業務單位經濟大致穩定在每份訂單1.15元人民幣。目標價方面，該行將美團由184元降至129元，惟維持「買入」評級。

滙豐環球研究認為，美團現時估值不貴，但缺乏催化劑，故降其今明兩年經調整盈利預測5.2%及8.4%，目標價看180元，評級「買入」。

再有券商下調美團目標價