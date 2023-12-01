美PCE通脹降溫 道指高開219

美國聯儲局最重視的通脹指標——個人消費開支（PCE）價格指數，10月份按年升幅降至3%，符預期，撇除食品及能源後的核心PCE通脹率亦降至3.5%，符預期，為2021年5月之後新低。

摩通：標指來年睇4200 通脹下降為減息提供依據，但摩根大通對股市的展望更多着眼於增長放緩，把標指明年目標設於4,200點，比周三收市低7.7%，為迄今發表相關展望的大行當中最淡。

摩通強調，聯儲局不會急速減息，宏觀經濟環境卻更具挑戰，如全球增長放緩、家庭儲蓄縮水、地緣政治緊張，而美國總統大選亦恐使政策前景不穩。巴克萊的預測較樂觀，目標為4,800點，但由於市場已偷步炒，意味來年漲幅亦僅約5%。

事實上，上季美國經濟增速獲向上修訂，但消費的增速被下調，而聯儲局的地區經濟報告《褐皮書》亦顯示，10月初以來，12個分區有一半經濟活動「略為下滑」，兩個「持平至微跌」，可見放緩的居多，大部分反映通脹緩和，商戶請人的難度亦下降。上周首次申領失業救濟人數21.8萬，低過預期。

美股3大指數周四早段個別發展，道指升219點，報35,650點；標指高開後曾倒跌4點，報4,546點；以科技股為主的納指高開後曾倒跌44點，報14,214點。

道指做好原因之一乃道指成分股、雲服務商Salesforce的股價早段飆9.61%。該企調高明年1月底止本財政年度的經調整每股盈利指引到8.18至8.19美元，本財季經調整每股盈利指引2.25至2.26美元，同勝預期。

該企10月底止季度收入按年增長11.26%至81.41億美元，連同經營成本下降，造就列帳純利按年飆4.82倍至12.24億美元，經調整純利亦按年升47.92%至20.68億美元。

歐物價升幅逾兩年低 儘管美國減息預期升溫，但歐元周四曾回落至兌1.0909美元，跌0.54%，主要是10月份消費物價指數（CPI）初步統計按年漲幅降至2.4%，低過預期，為27個月新低，撇除食品、煙酒及能源的核心CPI按年漲幅亦降至3.6%，低過預期，繼而使歐洲央行的減息預期不下於聯儲局。

另外，美國副財政部長阿德耶莫表示，若加密幣企業不加緊防範及上報不法資金的流入，當局將收緊行業監管，以保障國家安全。