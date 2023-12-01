港股惡劣天氣交易擬明夏落實

銀行分行維持全日休息 早前有證券業界建議在惡劣天氣下推遲結算及交收，港交所聯席營運總監及股本證券主管姚嘉仁指，交易和結算是整個市場運作的一部分，若將兩者分開處理，做法並不理想，故文件建議結算、交收及抵押品管理服務安排、中央結算系統的服務時間表及託管服務的服務時間表將維持與常規交易及交收日相同。

如果部分公司行動的最後過戶登記日當天遇到惡劣天氣，建議推遲該日期，因為持有實物證券的公司行動參與者會因實體營業點關閉而受到影響。支票結算方面，基於人員及投資者安全考量，若全日維持惡劣天氣，銀行分行將全日休息；日後為方便在惡劣天氣交易日調動資金，於惡劣天氣交易日前一個工作日存入的紙本支票，會於惡劣天氣交易日交收，而銀行關門前或重開後存入的紙本支票則於同日處理和結算，但須符合銀行正常的紙本支票託收截止時間規定，而電子支票的結算及交收則不受影響。

另外，文件又建議，投資者及參與者應為實施惡劣天氣下維持交易作好準備，採納並熟悉電子轉帳方式，例如結算所自動轉帳系統（CHATS）、快速支付系統（FPS）、電子支票及批量記帳結算等。

恒指年內挫14%全球尾二 港股方面，昨為11月最後一個交易日好淡爭持，恒生指數一度跌130點，低見16,863點的一年低位，其後反彈，最終倒升49點或0.29%收市，報17,042點，結束4日跌勢，惟全月埋單累跌69點，連續4個月向下。全日成交1,392.18億元，港股通轉淨買入17.21億元。在全球主要股市指數中，今年以來截至昨日，恒指表現累跌近14%排「尾二」，僅次於泰國SET指數（累跌17%）。