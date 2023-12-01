中金傳禁分析師唱淡 避免炫富

內地經濟復甦不似預期，中資投行中金據報最新禁止分析師在公開或私人場合，「唱淡」經濟或市場，同時提醒員工要避免炫耀奢華的生活方式，例如穿着名牌，以及不對外透露薪酬水平。中金未對此作回應。

務求減低政治風險 據備忘錄指示，中金要求分析師避免發表與政府政策不符的言論，告誡其在與中國境外客戶分享觀點時要格外謹慎，以減低國家安全及政治風險、避免在微信上分享未發表的觀點、完整報告，並盡量保持所有貼文與工作相關、確保家庭成員遵守基本道德標準、加班時避免使用全額膳食津貼，以及對受邀參加會議或交易的專家進行盡職審查。

員工家人亦受規範 儘管中資行提醒員工謹言慎行並非新鮮事，但該份備忘錄還包括客戶交流、社交媒體使用、費用報銷等各個方面的行為準則，部分規定甚至延伸到員工家庭上。報道指，有關做法反映中國加大力度審查中資金融機構。

中金早已響應「共同富裕」及基於盈利倒退，而削減薪酬福利，包括下調部分高層花紅逾40%、員工出差要乘坐經濟艙等。