鬥而不破非必然 中美博弈禍全球

本月中旬全球兩大經濟體的美國與中國領導人會面過後，至今兩國關係未見有甚麼重大合作或突破，市場反應算是平靜，也許沒有壞消息就成為好消息。不過，展望明年全球經濟發展，中美關係仍然是最難令人放心的事項，尤其是明年台灣及美國都有選舉活動，相信地緣政治不會平靜，得居安思危，有備無患。

全球經濟在中美鬥爭之下，仍在重塑世界經貿格局的階段。中國更側重於發展非美體系經貿聯繫，如拓展中東地區、金磚國家、東盟等經濟體的合作。近月中國先後與沙特央行及阿聯酋央行簽雙邊本幣互換協議，俄羅斯也已成為中國汽車出口最大市場。

事實上，美國刻意推動與中國脫鈎，停供華高端晶片及設備，並扶植印度取代中國的「世界工廠」地位。中國不可能坐以待斃，發展非美體系的經貿聯繫，是不二之選。畢竟，美元在俄烏衝突上，濫用金融制裁，且美國自身的通脹雖然已相對受控，但政府債務壓力山大，美國在世界經貿影響力在下降，卻繼續向全球施以金融霸權，就促成全球去美元化新趨勢，這正好為中國拉攏非美體系經貿合作和推動人民幣國際化帶來發展機會。

中美兩國繼續維持「鬥而不破」的格局，不可能是單方面的願望可以促成，而是符合雙方利益下才能實現的局面。「鬥」，意味全球經貿秩序重塑的進程將繼續推演，伴隨的是經貿總量收縮，且地區經貿活動差異化，更有機會在一段時間出現各以中國和美國為核心的經貿體系，技術、服務，都會朝兩個不同的制式方向發展，到底最終中美誰能提供廣為接納的新全球化治理方案，將會是這場競鬥的終點，但不可能是三、兩年可以見到賽果。

展望明年，美元走勢將會是全球投資的一個重點議題，皆因美國經濟面臨的衰退風險愈來愈大，市場預期減息周期到臨的日子在倒數，美元匯價一旦確認見頂回落，資金流出美元、流入非美貨幣資產，新興市場無疑處於較有利的位置。惟得留意美元以外另一避險貨幣——日圓的走向，若然日本央行明年如期改變寬鬆貨幣政策，日圓有望成為從美元流出的資金去處。

是故，中美繼續惡鬥，但明年亞洲與新興市場是能見度相對較高而有可為的市場。始終亞洲與中國經濟不可分割，理論上中國經濟不用過於悲觀，尤其是去年的比較基數較低，只要妥善化解房地產與地方債務危機，中國資產有機會扭轉4年頹勢，重新成為投資市場焦點。惟這反須提防，美國在選舉年會刻意製造地區事端，擾亂視線。

得認清的事實是，過去數十年行之有效的自由貿易和經濟合作模式已不復返，全球貿易與投資，更多會受地緣政治及安全事務的影響，經濟因素反屬次要，半球化、分裂主義等趨勢將會進一步深化。全球資本市場不能再順風順水單邊升市，取而代之是震動運行和差異化表現，意味搵錢變得愈來愈艱難，也成為各方需要努力適應的新常態！