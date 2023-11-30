大行觀點：港股明年走勢料漸入佳境

儘管年初至今MSCI香港指數累積下跌了20%，但該指數似乎並未超賣，因為股權風險溢價與歷史均值3.8%基本一致，而且大部分指數下跌可以歸結於盈利相關的因素。由於利率仍處於高位，明年初該指數可能區間震盪，直到美國聯儲局減息的前景更加清晰。

看好高息旅遊相關股 由於預計中美經濟增長前景放緩或導致明年香港實際本地生產總值（GDP）增速降至2.5%，因而在明年上半年維持防禦型布局，仍看好股息率高、資產負債表強勁的個股；也看好旅遊相關行業，因為市場尚未充分反映潛在盈利增長空間。

另預計明年下半年市場情緒可能更樂觀，主因美國可能減息以及美元貶值。按經驗判斷，美國利率及美元均與MSCI香港指數的估值倍數為負相關的關係，但全球股權風險溢價的擴大可能產生部分抵銷作用，令估值升幅縮小。

恒指上升目標20600 根據分析師自下而上的預測，預計MSCI香港指數及恒生指數的2023至2025年港股盈利複合增長率（CAGR）分別為10%及6%。現時預測明年MSCI香港指數目標點位為9,500，恒生指數目標為20,600點，隱含13至18%的上漲空間，主要由盈利拉動。

基於預期美國經濟將衰退，內地增長將放緩，預計明年香港地區實際GDP增速將從2023年的3.6%降至2.5%。同時，香港家庭和企業借款成本料將在短期內維持高位，限制信貸增長。

隨着聯儲局於明年下半年大幅減息，且預計明年底聯邦基金利率為2.75厘，這些情況將扭轉，為指數回報上升提供支持。

瑞銀投資銀行香港策略師 陳志立