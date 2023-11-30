宏觀剖析：美債市場投資契機再現

美國國債價格受惠較預期弱的消費物價指數（CPI）、國際油價持續下跌以及債市上升動力逐漸建立，國債孳息率有望繼續走低。

美國國債價格上升勢頭，或會在12月持續。國債利率每下跌0.05至0.1厘，就愈觸發市場擔心錯過鎖定高實際（和名義）利率的機會。主要利好美國國債因素是經濟數據繼續較預期弱，美國10月份CPI遠低於市場預期，亦是今年10次中第6次整體非季節性調整CPI低於CPI定價市場的水平。

來年通脹降幅或超預期 鑑於目前市場對通脹前景較負面的觀點，通脹下行壓力有可能在明年繼續令市場意外。如果成事，將持續影響美國國債孳息率向下。儘管美國國債供應增加，但投資者將重新評估美國國債在低通脹環境下的吸引力。

雖然市場已預期較溫和的通脹環境，市場最新預期美國明年12月CPI按年上升2.32%，比10月美國國債利率峰值時的市場預測2.46%低，但包括短期的實際孳息率仍然過高。

分析認為，市場對通脹分項黏性部分持續高企的共識或會受到挑戰，亞特蘭大聯儲銀行的高頻（彈性）和低頻（黏性）CPI分項均持續走低（如CPI通脹分項的價格每4.3個月內經常變動，亞特蘭大聯儲將界定該分項為彈性通脹，價格每4.3個月內較少變動的則歸類為黏性通脹）。10月份CPI的彈性分項已按年下跌0.27%，而黏性分項按年升幅亦放緩至4.95%，是2022年4月以來最低，而最新的租金走勢反映住房通脹應會減弱至2024年。

能源價格疲軟應加大孳息率下行壓力。油價11月下跌正幫助國債價格向上。油價回落除反映全球需求疲弱外，亦與通脹預期有關，儘管通脹盈虧平衡點已經下跌（10年期為2.3%，而上個月和今年3月初為2.5%），但由於全球經濟增長面臨下行風險，相信實際利率也應下跌。

債券價格有望緩步上升 美國國債在10月的拋售和隨後的反彈，與2018年和2022年利率在10月和11月見頂時的情況非常相似，預期債價由跌轉升的動力或會持續，尤其現階段的債價升勢有更多較預期弱的數據支持，惟債價反彈步伐或會放緩。

按照跨資產模型顯示，10年期美國國債孳息率的公允價值水平約為或略低於4.52厘水平，持續的沽空債市平倉活動及新建看好債市倉位，預期可令10年期國債孳息率繼續下滑。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪