新盤焦點：YOHO WEST暫超購41倍
曉柏峰擬出招吸專才
發展商加緊吸納專才客，恒基地產(00012)旗下的長沙灣西洋菜北街曉柏峰，擬推新付款計劃。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，正構思低首期及長成交期等特別付款計劃，預期可以幫助7種人才輸入計劃來港的買家入市。項目現時平均成交呎價約18,190元。
同系的粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，昨透過招標以1,418萬元售出E座17樓7室頂層連平台及天台特色戶，成交呎價約18,368元，做價創該系列項目新高。
HOLBORN現樓累沽107伙
恒地鰂魚涌THE HOLBORN，自7月以現樓形式推售迄今累沽約107伙。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝稱，新買家約半數來自港島區。為配合樓盤的銷售部署，利嘉閣地產向新買家送贈優惠，該行總裁廖偉強指，由即日起至今年12月30日，凡經該行購買項目一手單位首5名買家，可獲贈價值約一萬元的智能家電禮券。
一手交易告吹月增27%
樓價跌勢未止，一手市場錄得的交易告吹驟增。據本報統計，11月以來已錄得至少28宗未有進展或終止買賣合約個案，按月同期增約27%，並連升兩個月。月內所錄個案中，以五礦地產(00230)的油塘蔚藍東岸佔6宗最多，包括3座7樓B室兩房戶，原本在2020年12月以895.41萬元沽出，當時呎價約19,465元，惟交易於昨日終止。
Bal Residence開放示範戶
麗新發展(00488)及市建局的觀塘Bal Residence，對外開放示範單位吸客。麗新發展高級副總裁潘銳民稱，項目最快明年3月交樓，展望明年樓價平穩發展。發展商昨開放26樓全層7個現樓戶供傳媒參觀，其中4個配合主題擺放家具。
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