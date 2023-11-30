新盤焦點：YOHO WEST暫超購41倍

HOLBORN現樓累沽107伙

恒地鰂魚涌THE HOLBORN，自7月以現樓形式推售迄今累沽約107伙。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝稱，新買家約半數來自港島區。為配合樓盤的銷售部署，利嘉閣地產向新買家送贈優惠，該行總裁廖偉強指，由即日起至今年12月30日，凡經該行購買項目一手單位首5名買家，可獲贈價值約一萬元的智能家電禮券。