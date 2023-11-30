中環銅鑼灣甲廈租金年挫7.8％

本港甲級寫字樓租賃需求萎縮及空置率高企，令租金繼續下跌。有報告指，10月中環及銅鑼灣甲廈租金，按年都顯著回落約7.8%。

萊坊發布最新的《香港每月物業市場報告》顯示，上月港島中環甲級商廈平均呎租約99.9元，按月下跌約0.5%，而區內空置率亦達約10.4%，創下新高。儘管中環租賃表現較差，律師行的寫字樓租賃活動繼續保持活躍。區內甲廈售價未見起色，平均呎價約31,381元，按月及按年挫約0.5%與3.7%。

至於10月銅鑼灣甲廈呎租約54.9元，按月亦下跌約0.2%；港島東鰂魚涌呎租約45.2元，按月未有變化，較去年仍低約4.3%。

上月九龍區甲級寫字樓租賃市場停滯，仍以續租為主。尖沙咀同類寫字樓呎租金約55.8元，按月跌約0.3%，惟按年反彈約0.4%。

交易廣場呎租145元 據市場資料，中環交易廣場錄得寫字樓租賃成交，其中第1座中層03室及高層01至02室，分別以逾20.8萬元與逾33.5萬元租出，呎租約140元。而項目第3座中層04至06室則以超過77.3萬元租出，呎租約145元。

另方面，上環億利商業大廈地舖連入則閣樓，因應市況降低意向價1,000萬元，減幅逾兩成，以約3,680萬元交吉放售。中原（工商舖）寫字樓部謝立生稱，項目地下G2號面積約600方呎，閣樓面積約3,900方呎，意向呎價約8,178元。

10月各區甲廈租金走勢