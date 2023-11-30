二手蝕讓愈趨慘烈

麗城3年輸115萬 睿峰首錄成交貶三成 樓價已返回6年前價位，不少近年入市的業主都要虧損離場。荃灣麗城花園出現連環蝕賣慘況，有套三房單位3年貶值115萬元，而長沙灣睿峰首錄二手買賣即見紅，原業主不足3年勁輸逾三成。

中原余俊文稱，麗城花園本月錄約6宗買賣，當中兩宗為損手個案，包括上述2期1座中層E室，實用面積約668方呎，叫價658萬元，已較同類型單位低約5至8%，終累減至630萬元沽，呎價約9,431元，物業2020年11月買入價約745萬元，現貶值約15.4%。同屋苑2期5座高層F室三房戶，早前亦以582萬元沽，逾3年半跌價約88萬元。

區內荃景花園出現大跌價。美聯鍾家豪稱，該盤11座低層D室三房戶，實用面積約577方呎，以約588萬元售出，屬2016年後同類低位，呎價約10,191元。而相同面積成交於2021年6月曾達878萬元，新價位已回落逾三成。

天鑄2期傳高峰瀉970萬 不少蝕讓買賣為過去數年購入的單位，市場指出，上述睿峰東翼高層F室，實用面積約408方呎，兩房間隔，成交價約628萬元，呎價約15,392元。原業主2020年12月以931.1萬元一手買入，不足3年勁蝕303.1萬元或約32.6%。

市場稱，何文田天鑄第2期1座高層D室以約1,999.9萬元轉售，呎價約20,120元，原業主於2016年連同毗鄰C室以「一約多伙」形式購入，作價逾6,396萬元，而現時C單位以約2,580萬元放盤，若售出原業主將大幅虧損。若以當年同座樓上及樓下的D室成交價約2,970萬元水平相比，是次則跌價約970萬元。

此外，消息指，西灣河嘉亨灣6座中層H室，實用面積約492方呎，以約860萬元成交，呎價約17,480元。原業主2020年5月持貨至今帳面損失約98萬元。

土瓜灣銀主盤低兩成沽 新界老牌屋苑火炭銀禧花園亦錄虧損，中原吳嘉權表示，屋苑4座高層A室，累減約95.5萬元，以584.5萬元易手，呎價約11,551元，約3年半貶值約125.5萬元。

此外，拍賣場錄銀主盤平賣個案，忠誠拍賣昨售出一項同類住宅物業，為土瓜灣合成大廈低層C室，位置鄰近傲雲峰，單位實用面積約415方呎，開拍價258萬元，獲4組買家出價，搶高至300萬元成交，低估價逾兩成，呎價約7,229元。

市場昨日出現多宗蝕讓買賣