簡訊一覽
●嗶哩嗶哩(09626)截至今年9月底止第三季淨營業額總額58億元（人民幣‧下同），按年持平；淨虧損13億元，按年收窄22%；經調整淨虧損8.63億元，按年收窄51%；日均活躍用戶達1.02億，按年增14%。公司預期，由於移動遊戲收入低於預期，今年全年淨營業額總額將處於225億至235億元範圍的低端。
●知乎(02390)截至9月底止第三季總收入10.22億元（人民幣‧下同），按年增12.11%；淨虧損2.78億元，按年縮7.16%；經調整淨虧損2.25億元，按年縮10.08%；平均月活躍用戶1.1億人，平均月訂閱會員1,480萬人，按年增35.9%。
●金源發展(00677)截至今年9月底止半年賺8,233萬元，按年增長10.12%；每股盈利4.9仙，中期息每股1.1仙。
●保誠(02378)宣布，與香港綜合腫瘤中心（HKIOC）及中山陳星海中西醫結合醫院合作，聯同兩地醫療機構於大灣區推出「跨境癌症治療免找數服務」，以配合「共同病患管理」模式來提供跨境醫療衍接服務。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：