澳洲通脹降至4.9%

澳洲統計局（ABS）最新發布的數據顯示，10月份消費物價指數（CPI）按年升4.9%，增幅低於9月份的5.6%及市場預期的5.2%。撇除波動較大的項目及假日旅遊，當地10月CPI升幅放緩至5.1%，較9月低0.4個百分點，也是去年4月以來最慢增速。澳元兌美元匯價周三曾報0.6636，兌港元報5.1768。

期內，服裝和鞋類價格下降1.5%，家居用品價格通脹僅為0.4%。不過，由於移民激增帶來的強勁需求和供應不足，導致出租房屋嚴重短缺，租金價格上漲6.6%。若沒有額外的聯邦租金援助，租金將上漲8.3%。

另獨立屋樓價按年增長6.1%，食品和非酒精飲品價格上漲5.3%，高於9月份的升4.7%。由於全球油價上漲，10月汽車燃料價格按年漲8.6%。

此外，澳洲今年第三季經季節調整後總建築完工額連升5季，且按季升幅再度加快至1.3%（前值僅升0.4%），報647.687億澳元，優於市場預期僅升0.3%，按年續升8.5%。

新西蘭利率不變 新西蘭央行則宣布，將官方利率維持在5.5厘，符合市場預期。該央行表示，利率需要在一段時間內保持限制性，如果通脹壓力超出預期，可能需要進一步提高利率。

此外，央行預測顯示，在2025年中之前不會減息。議息結果公布後，紐元兌美元曾升0.52%，報0.6168。