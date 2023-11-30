沙特ETF港上市 研互掛其他市場

南方東英首席執行官丁晨表示，香港作為國際金融中心，是內地和沙特資本市場的橋樑，形容該ETF為「連接香港與沙特資本市場的第一步」，而公司目標是將投資機會帶給投資者，未來會繼續發行不同的產品。

主權基金沙特公共投資基金（PIF）為南方沙特ETF其中一位基礎投資者，PIF副理事長兼中東及北非地區投資主管Yazeed A. Al-Humied指，去年2月在香港設立辦公室，期望吸引外資投資沙特市場，支持本土企業發展，有信心ETF可連接沙特、亞洲及其他市場。

英高院駁回向LME索償要求 股市波動刺激ETF需求，今年首10個月的ETF平均每日成交金額為116億元，按年上升25%。計及槓桿及反向（L&I）產品，交易所買賣產品（ETP）的日均成交額按年增長超過20%，至140億元。截至10月底，本港共有175隻ETP產品。

另外，港交所旗下倫敦金屬交易所（LME）去年3月取消多單鎳期貨交易，英國高等法院裁定，LME沒有違法，並駁回維權對沖基金Elliott及造市商Jane Street Global的索償。港交所歡迎裁決。