券商削賭企利潤預測 嗌沽澳博

金沙中國母企大股東減持

至於濠賭股昨日下跌的另一個原因，是當地市值第二大賭企金沙中國的母企拉斯維加斯金沙集團（LVS）被大股東減持。LVS的公告指出，集團創始人艾德森的遺孀、單一大股東米里阿姆（Miriam Adelson）將出售20億美元（約值156億港元）的持股，約佔其持股的10%。