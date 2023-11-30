券商削賭企利潤預測 嗌沽澳博
澳門博彩業收入雖然從疫情後反彈，但賭企的經營仍受到高息環境的困擾。券商中信里昂發表報告，將2024年和2025年澳門博彩業EBITDA（除息、稅、折舊和攤銷前盈利）預測下調4%和10%，主因是受業內競爭加劇和利率上升影響導致，該行更將澳博控股(00880)的投資評級由「買入」降至「沽售」。
金沙中國母企大股東減持
至於濠賭股昨日下跌的另一個原因，是當地市值第二大賭企金沙中國的母企拉斯維加斯金沙集團（LVS）被大股東減持。LVS的公告指出，集團創始人艾德森的遺孀、單一大股東米里阿姆（Miriam Adelson）將出售20億美元（約值156億港元）的持股，約佔其持股的10%。
LVS表示，本次股東減持，該企並不會收到分文的利益，反而公司有意從中回購約2.5億美元股份，以作為至2025年20億美元股份回購計劃的一部分。據了解米里阿姆套現後，會將資金用作協助收購一項專業運動的特許經營權，惟LVS未有進一步披露該項詳情。米里阿姆是在艾德森於2021年去世時，繼承了LVS的56%股份。
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