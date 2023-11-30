阿里連跌4日 市值遭拼多多追上

在拼多多財報發布後，有阿里巴巴員工在公司內聯網發貼稱，被對手市值追近而嚇一跳，使得「此刻難眠」，期望能超越回來。

對此，馬雲回貼道，歡迎員工多提建設性意見和建議，特別是創新想法；又謂「堅信阿里會變，阿里會改」。除了上述AI電商時代挑戰和祝賀對手言論之外，他說：「能為了明天後天牛（強勁的意思）而改革的人，並且願意付出任何代價和犧牲的組織才令人尊重」，鼓勵員工回到集團的使命和願景。

雲業務港生意雙位數增 除電商業務外，阿里巴巴旗下阿里雲香港首席解決方案架構師總監潘家和透露，香港業務由年初至今營業額有雙位數增長，客戶除了金融及零售業外，亦有其他行業開始使用雲及AI等服務。該企將加強香港的公有雲能力，以更好地服務本地客戶，並支持客戶拓展至大灣區。

該公司委託的外部調查顯示，香港有58%的企業雲用戶計劃在未來12個月內增加對公有雲的投資；亦有55%香港受訪者預期，隨着企業於大灣區拓展業務，市場對雲服務的需求將會增加。

研悉售印度餐飲商持股 另有消息指，阿里巴巴旗下支付寶計劃通過印度證券交易所的大宗交易，以折讓約2%的價格，即每股111.28盧比，悉售持有的印度餐飲配送巨頭Zomato的3.44%股份，料可套現約3.95億美元（約30.81億港元）。Zomato股價去年在全球科技股陷入困境下累跌50%，但今年以來已經反彈超過90%，外間指支付寶選對了時間套現。