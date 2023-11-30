股神軍師芒格離世

將紡織廠轉型投資旗艦 以往看電視見到芒格現身巴郡周年大會，不難發現他戴上一幅厚眼鏡，據悉此乃一次白內障手術令左眼失明的結果，惟「手術失敗」絲毫無損他的智慧謀略，不僅自學盲人用字，且與巴菲特締造逾半世紀的投資神話。數據顯示，巴郡股價每年平均增長20%，大幅跑贏標普500指數，而且芒格亦是億萬富豪榜常客，身家高達26億美元（逾202億港元）。

至於巴菲特及芒格「惺惺相惜」始於1959年，兩人的力作更是將原先為紡織廠的巴郡轉型，變成投資旗艦。芒格更被譽為是「股神軍師」，因他一直強調要留意品牌和定價能力強勁的優秀企業。於1972年，芒格則說服巴菲特以2,500萬美元（約1.95億港元），收購時思糖果（See's Candies），並且成為巴郡日後重要收入來源。

低撈可口可樂回報17倍 不僅如此，同樣套路亦應用至買入可口可樂股票之上，並於1988年（亦即1987年股災後不久）大手掃入可口可樂，股價28年來表現有目共睹，錄逾1,700%的升幅。

比亞迪昨亦發文表示，痛失一位良師摯友、傳奇睿智的百歲老人，形容芒格是當代最偉大的投資家之一，為投資界樹立了一個不朽的標竿，對芒格致以最深的敬意。

曾稱押注阿里一生最錯 此外，芒格於今年初亦坦言「投資阿里巴巴是其人生中最大的投資遺憾之一」，直言沒有意識到阿里巴巴本質上仍然是零售商，卻被其在內地的互聯網領先地位迷住；同時多次批評加密貨幣，形容「比特幣是毒藥」，將加密貨幣總體定義為「一半是欺詐，一半是妄想」。

芒格一生亦相當傳奇，1924年出生於美國內布拉斯加州奧馬哈（Omaha），在密歇根大學主修數學，曾經歷第二次世界大戰、輟學參軍，之後又成功游說哈佛大學法學院院長錄取，最後以優異成績畢業，並在加州法院任職律師，經歷兩段婚姻。

芒格5大金句