和記電訊暑假漫遊業務回復疫前近90%

此外，和記電訊最新推出「漫遊全網通」服務，涵蓋內地、日本、南韓、泰國及澳洲等熱門地區，操作原理是上台的客戶毋須換卡，便可接通當地所有主要網絡。

以內地為例，服務接駁至3大中資電訊商，日本則駁通軟銀、DoCoMo等網絡供應商，減少信號不穩的問題，且毋須「限死」只用一個海外電訊商，並預期聖誕及新年旺季前會覆蓋至更多地區。

將完成9條港鐵綫網絡擴容 本港提升信號方面，該企最新接近完成9條港鐵綫的網絡擴容工程，從已完成工程的港鐵站所見，客戶的網絡使用量及流暢度有所提升，其中港鐵整體數據流量平均提升約15%，用戶平均數據速度升約30%。

同時，該企在西環、西貢、鴨脷洲、赤柱和鶴嘴對開的海面進行全面海上網絡升級，提升海上5G覆蓋，並增強了高鐵香港段沿線覆蓋。古星輝又指，公司應用人工智能（AI）工具及線下調查以尋找有需要加強覆蓋的地區。